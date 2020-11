Schwartzman in wachtkamer voor ATP Finals

Diego Schwartzman moet afwachten of hij mag deelnemen aan de ATP Finals later deze maand in Londen. De Argentijn moest van de Rus Daniil Medvedev winnen in de kwartfinale van het masterstoernooi van Parijs om zich op eigen kracht te plaatsen voor het eindejaarstoernooi, maar hij verloor in twee sets: 6-3 6-1.