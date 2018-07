Scott Griekspoor debuteert in Davis Cupteam

,,Ik heb Tallon niet geselecteerd, omdat hij op het moment van de keuze weinig had gespeeld vanwege zijn blessures. In overleg met de spelers was er van hun kant aangegeven om ruim zes weken van tevoren al de selectie bekend te hebben in verband met hun eigen toernooischema. Voor Tallon kwam dit moment helaas net te vroeg'', aldus Haarhuis, over de 22-jarige tennisser, die zondag in Tampere in Finland voor het eerst in zijn loopbaan een toernooi uit het challengercircuit won.