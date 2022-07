Sebbe Augustijns wil rampseizoen zo snel mogelijk doen vergeten: ‘Het was een zware klap’

Aan de afstraffing tegen PEC Zwolle (3-7) eerder in de week had Sebbe Augustijns part noch deel. De verdedigende middenvelder van RKC was vanwege kwaaltjes uit voorzorg achtergebleven in Waalwijk. ,,Ik volgde het scoreverloop op Twitter. Het was even slikken. Een slechte dag, denk ik.”