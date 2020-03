Selectie FC Den Bosch voelt zich bestolen door KNVB na puntenstraf: ‘Dit kan er ook nog wel bij’

De diepe zucht van Danny Verbeek zei alles. ,,Dit kan er ook nog wel bij”, schudde de aanvoerder van FC Den Bosch zijn hoofd nadat hij was ingelicht over de strafmaatregel uit Zeist. ,,Ik ken niet alle feiten, maar dit had toch ook op een andere manier opgelost kunnen worden? Geef dan een boete of zo, of doe iets anders. Maar pak geen punten af. Nu raak je ons als spelers en wij kunnen hier niets aan doen.”