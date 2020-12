Sels verslaat Griekspoor tijdens NK tennis indoor

In 2019 bereikte Sels de finale van de Nederlands kampioenschappen. Toen verloor de in Alphen aan den Rijn geboren tennisser van Scott Griekspoor (6-4 6-4), de vijf jaar oudere broer van Tallon. In de volgende ronde treft Sels de winnaar van het duel tussen Gijs Brouwer en Jesse de Jager.



De NK indoor duurt tot en met zondag, en speelt zich af op de hardcourtbanen van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. De nationale kampioenschappen werden op het laatste moment op de kalender gezet. ,,Het was lang wikken en wegen. De internationale toernooikalender blijft continu veranderen. Door de mogelijke verplaatsing van de Australian Open en het wegvallen van meerdere kleine toernooien ontstond voor ons toch de mogelijkheid om in december de NK te organiseren”, zei technisch directeur Jacco Eltingh eerder.