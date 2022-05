Sensatie Alcaraz verliest van Zverev: ‘De komende jaren gaat hij ons kansloos verslaan’

LIVE | Kraker in Parijs: Rafael Nadal breekt Novak Djokovic al in eerste servicega­me

Roland Garros geniet van een tennisklassieker. Niet in de finale, en zelfs niet in de halve finale, maar al in de kwartfinale treffen Novak Djokovic en Rafael Nadal elkaar op het gravel van Parijs. Het is de 59ste ontmoeting tussen de twee giganten. Nooit speelden twee tennissers zo vaak tegen elkaar als Nadal en Djokivic, die hun onderlinge serie leidt met 30-28. Maar de Spaanse ‘Koning van het Gravel’ leidt met 19-8 op het ‘gemalen baksteen'. Wie is vanavond de sterkte? Volg het in ons liveblog.

21:35