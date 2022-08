Sepp van den Berg verlengt contract bij Liverpool, maar wordt verhuurd aan Schalke 04

De volksclub uit Gelsenkirchen keerde na een jaar op het tweede niveau terug naar de Bundesliga, waarin het nu op de zestiende plaats staat met twee punten na vier speelrondes.



Van den Berg maakte drie jaar geleden voor 1,9 miljoen euro de verrassende transfer van PEC Zwolle naar Liverpool, toen hij dus slechts 17 jaar oud was en 22 wedstrijden in de hoofdmacht had gespeeld. Van februari 2021 tot het einde van vorig seizoen speelde hij in het Championship voor Preston North End. Daar was de verdediger in 66 optredens goed voor twee doelpunten en een assist.