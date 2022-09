Serena en Venus Williams uitgeschakeld in dubbelspel

Gijs Brouwer sneuvelt als laatste Nederlan­der in enkelspel US Open

De droom is uit voor Gijs Brouwer. De Nederlandse tennisser redde het in de tweede ronde van de US Open niet tegen Lorenzo Musetti. De 26-jarige qualifier boog in vier sets: 7-6 (1), 3-6, 4-6, 2-6. In de eerste ronde zorgde Brouwer nog voor een daverende verrassing door de Fransman Adrian Mannarino te kloppen.

1 september