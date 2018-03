Serena strijdend ten onder tegen zus Venus

Serena Williams maakte in Indian Wells haar officiële comeback na ruim een jaar afwezigheid. De 23-voudig grandslamwinnares werd in de tussentijd moeder. De voormalig nummer één van de wereld, die zich kranig verweerde tegen haar oudere zus, had in Indian Wells een ronde eerder Kiki Bertens met de nodige moeite verslagen. Ze was de Westlandse met 7-6 (5) 7-5 de baas, maar kwam tegen Venus tekort.



,,Ik heb ruim een jaar geen toernooien gespeeld, maar verliezen blijft net zo vervelend als daarvoor'', zei Serena. ,,Ik had gewild dat het niet zo was, maar zo voelt het wel. Dat is misschien maar goed ook, anders was ik niet geweest wie ik ben. Ik heb nog een lange weg te gaan en ik kijk uit naar dat avontuur.''