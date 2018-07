Serena Williams: Ik kon niet eens naar mijn brievenbus lopen

Op pas haar vierde toernooi sinds haar terugkeer in het WTA-circuit staat de toptennisster, afgezakt naar plek 181 op de wereldranglijst, als vanouds in de finale. Om voor de achtste keer Wimbledon te winnen, moet de 36-jarige Amerikaanse afrekenen met Angelique Kerber. Ze versloeg de Duitse twee jaar geleden al in de eindstrijd van het Engelse grandslamtoernooi. Vorig jaar kon Williams haar titel niet verdedigen vanwege haar zwangerschap en pakte Garbiñe Muguruza de kroon op Wimbledon.