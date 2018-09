Serena Williams in drie sets langs bedwingster Halep

Oud-Wil­lem II'er Frenkie de Jong met grote glimlach naar Oranje: 'Was heel mooie week'

2 september De plaatsing voor de Champions League, zijn uitverkiezing voor Oranje of de eclatante uitzege van Ajax op Vitesse (4-0). Frenkie de Jong moest even nadenken waar hij afgelopen week het meest van had genoten. ,,Laten we het er maar op houden dat het een heel mooie week was", zei hij in Arnhem.