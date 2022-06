Serena Williams ontvangt wildcard en keert na jaar afwezigheid terug op Wimbledon

In aanloop naar het grastoernooi in Londen komt Williams eerst nog in actie tijdens het internationale toernooi in Eastbourne, waar ze met de Tunesische Ons Jabeur in actie komt in het dubbelspel. ,,Ik ben verheugd om terug te keren en weer op het gras te staan, de ondergrond die tijdens mijn hele loopbaan zo goed voor me is geweest. Eastbourne heeft een unieke charme die je nergens anders op de Tour ziet en ik kijk ernaar uit om weer voor de fans te spelen”, zegt Williams.



Williams kwam sinds de Wimbledon-editie van vorig jaar niet meer in actie. Ze gaf in Londen in de eerste ronde op met een enkelblessure en meldde zich ook af voor de Olympische Spelen. In augustus liet ze, vanwege een hamstringblessure, ook de US Open aan zich voorbijgaan.