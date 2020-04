Serena Williams tennist tegen zichzelf: ‘Jij speelde ook niet slecht’

Handbal­coach Mijalkovic verruilt Tachos voor Dynamico: ‘We gaan drie keer in de week én langer trainen’

10:57 Handbalvereniging Dynamico (de nieuwe naam van fusievereniging Olympia ‘89/DOS uit Oss/Heesch) heeft in Vladan Mijalkovic een nieuwe trainer/coach gevonden voor het volgende eredivisieseizoen. De 46-jarige ex-international van Joegoslavië is afkomstig van het Waalwijkse Tachos, waar de Serviër zelf ook speelde en de afgelopen zeven seizoenen als trainer actief was.