Serena Williams verliest eerste partij na bevalling en huwelijk

Analyse Ein­de­jaars­rap­port PSV: Onverwachte, maar trotse koploper

15:30 PSV gaat als koploper met vijf punten voorsprong in de eredivisie en een kwartfinaleplek in het bekertoernooi de winter in. Dat had niemand in Eindhoven durven dromen in augustus. Veel punten werden op het nippertje behaald, maar in de stand is dat niet terug te zien.