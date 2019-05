Serena Williams wint in Rome bij rentree op gravel

RKC maakt zich op voor remontada

15:12 RKC Waalwijk denkt de volgende club te kunnen zijn die in de return van een ontmoeting in de knock-outfase in navolging van clubs als Liverpool en Tottenham Hotspur in de Champions League nog een remontada teweeg kan brengen. De Waalwijkers achten zich in staat om de 2-0 uit de heenwedstrijd tegen NEC voor eigen publiek weg te poetsen.