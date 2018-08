Serena Williams zegt op laatste moment af voor Montreal

Bouwmees­ter kent slechte tweede dag en zakt weg op WK

19:28 Marit Bouwmeester heeft haar goede start op de WK voor de kust van Aarhus geen vervolg kunnen geven. De dertigjarige Friezin, die momenteel alle titels in de Laser Radial op zak heeft, eindigde in de derde en vierde race respectievelijk als elfde en 28ste, voorlopig haar zogeheten schrapresultaat. In het klassement zakte Bouwmeester daardoor naar de zesde plek.