Serena wint en mag op voor zesde 'Williams-clash' in New York

Krajicek klaar in vrouwendub­bel in New York

1:43 Michaëlla Krajicek is er op de US Open in New York niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken in het dubbelspel. Met haar Franse partner Pauline Parmentier moest ze in twee sets buigen voor de Amerikaanse Raquel Atawo en de Duitse Anna-Lena Grönefeld: 7-6 (3) 6-4.