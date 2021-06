Sergio Agüero bedankt stafleden Manchester City met exclusieve horloges én Range Rover

‘Gracias! Kun Agüero’, is er gegraveerd op de achterkant van de horloges. Het gaat over Tag Heuer-horloges met een waarde van 1000 euro. Voor de stafleden die iets dichter bij hem stonden, had Agüero Hublots van 8000 euro over. Dat schrijft The Athletic. ,,De stafleden zijn enorm dankbaar”, klinkt het.

Het is een mooie geste van Agüero, die Manchester City na tien jaar verlaat en transfervrij naar FC Barcelona overstapt. De Argentijnse deed er echter nog een schepje bovenop. De spits verlootte zijn Range Rover Evoque, een wagen ter waarde van zo’n 45.000 euro, namelijk onder diezelfde stafleden. Een van de materiaalmannen was de gelukkige. Agüero zou ook veel hebben bijgedragen in de ‘groepspot’ die alle City-spelers twee keer per jaar vullen als bonus voor de staf.

Volledig scherm © AFP

Contract tot 2023

Agüero tekende bij Barça een contract tot juni 2023, waarin ook een afkoopclausule van 100 miljoen euro staat. Hij zal er in principe samenspelen met zijn maatje Lionel Messi - de twee kennen elkaar uit hun jeugd. Messi’s contract loopt deze zomer af, maar de Catalanen onderhandelen over een langer verblijf.

,,We weten allemaal dat Barcelona de beste club ter wereld is”, vertelde Agüero bij zijn presentatie in Camp Nou. ,,Ik ben erg gelukkig en ik hoop om het team te helpen om prijzen te pakken. Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ga alles geven voor deze club. Op mijn achttiende ben naar Europa gekomen bij Atlético en daar heb ik veel geleerd. Bij Man City heb ik mijn manier van voetballen aangepast, iedereen weet waarvoor de Premier League staat. Met die ervaring hoop ik Barça te helpen.”

Agüero heeft nog niet met de huidige trainer Ronald Koeman gesproken. ,,De toekomst van de coach is niet mijn zaak”, zo beantwoordde Agüero de vraag hoe hij aankijkt tegen de onzekere situatie omtrent Koeman. ,,Dat zijn geen vragen waar ik over moet beslissen. We moeten contracten respecteren.”

Volledig scherm © REUTERS