Sergio Ramos 'leert' van elleboog: ‘Het was niet mijn bedoeling’

Havel kon aanvankelijk wel verder, maar liet zich enkele minuten voor rust bij een achterstand van 3-0 toch wisselen. Real Madrid boekte in Pilsen een afgetekende zege (5-0). ,,Een overwinning om op verder te bouwen en ook om van te leren’', schreef Ramos op Twitter. ,,In het voetbal leer je altijd dingen en ik had vandaag niet zo een duel moeten aangaan. Milan, het was niet mijn bedoeling om je te blesseren. Hopelijk herstel je snel.’' Scheidsrechter Deniz Aytekin had de elleboog van Ramos niet gezien, waardoor de Madrileen er zonder kaart van af kwam.