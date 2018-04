'Serieus matchfixingprobleem in het tennis'

Van de ruim 3200 ondervraagde tennissers wist 14,5 procent uit eerste hand over matchfixing in de sport. Meer dan 16 procent wist van spelers die gokken op tennis, wat verboden is. Volgens het rapport heeft juist de internationale tennisfederatie (ITF) corruptie in de hand gewerkt, door in 2012 een deal te sluiten met databedrijf Sportradar, dat livescores van de kleinste toernooien ter wereld aanbiedt. Daardoor konden bookmakers live weddenschappen op die partijen aanbieden. ,,We hebben weinig bewijs dat gokken op de lagere ITF-niveau's al wijdverspreid was vóór die deal van 2012", staat in het rapport, dat waarschijnlijk in juni in zijn geheel wordt gepresenteerd. De ATP, WTA en ITF hebben eerder gezegd aanbevelingen over te zullen nemen.