Sifan Hassan kan niet toveren op de 10.000 meter: ‘Je kunt niet slapen en daarna winnen’

Tallon Griekspoor net als vorig jaar in finale Dutch Open

Tallon Griekspoor heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van het Dutch Open in Amersfoort. De als eerste geplaatste Nederlander was in de halve eindstrijd van het challengertoernooi met 6-2, 3-6, 6-3 te sterk voor de Russische qualifier Ivan Gakhov.

16 juli