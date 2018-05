Simeone over zijn schorsing: Het maakt helemaal niets uit

Bertens gaat na superweek in Madrid meteen onderuit in Rome

18:29 Kiki Bertens is er niet in geslaagd haar topweek in Madrid een vervolg te geven in Rome. De kersverse nummer 15 van de wereld ging in de eerste ronde van het WTA-toernooi onderuit tegen de Griekse Maria Sakkari: 6-2, 4-6, 6-3.