Simona Halep haalt hard uit naar dopinginstanties: ‘Ze vermoorden mijn carrière’

Tweede dopingzaak gestart tegen voormalig nummer één Simona Halep

Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) is een tweede dopingzaak begonnen tegen voormalig nummer één van de wereld Simona Halep. De 31-jarige Roemeense is al voorlopig geschorst nadat ze tijdens het US Open van vorig jaar positief testte op het verboden middel Roxadustat. Nu werden ook afwijkende waarden in haar biologisch paspoort vastgesteld.