Simona Halep wint tennistoernooi van Toronto voor derde keer

Halep won het toernooi twee keer eerder, in 2016 en 2018. Toen vond het evenement nog plaats in Montreal plaats. Halep begon het toernooi in Toronto als nummer 15 van de wereld.



Voor de 26-jarige Haddad Maia kwam er met de nederlaag een einde aan een mooie reeks. De Zuid-Amerikaanse begon het jaar als nummer 82 van de wereld. Na zeges in juni op de grastoernooien van Nottingham en Birmingham komt ze door haar optreden in Toronto de top 20 binnen. Ze is nu nog de mondiale nummer 24. Haddad Maia won in Toronto onder anderen van Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, en olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland.