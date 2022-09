Sinisterra schiet uit de startblokken in Premier League met opnieuw een doelpunt voor Leeds

PEC Zwolle dankzij zege in Den Bosch nu alleen aan kop, eindelijk punten voor Helmond Sport

PEC Zwolle is na vijf duels de enige ploeg in de Keuken Kampioen Divisie die nog zonder puntenverlies is. De degradant won zelf in Den Bosch, terwijl FC Eindhoven in Breda niet verder kwam dan een gelijkspel tegen NAC.

