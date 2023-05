Sirene bezorgt Belgisch-Oekraïense tennisster paniekaanval tijdens wedstrijd: ‘Mijn hartslag was 200 en ik kon niet stoppen met huilen’

Met videoEen opvallend moment bij de wedstrijd van de Belgisch-Oekraïense tennisster Maryna Zanevska. In de tweede ronde op het Franse gravel van Saint-Malo verloor ze van de Amerikaanse Katie Volynets. Na de wedstrijd werd duidelijk dat ze een paniekaanval kreeg omdat er een sirene loeide die haar deed denken aan de oorlog in Oekraïne, het land waar haar roots liggen.

De 29-jarige Zanevska won de eerste set met 6-2 maar ging in de twee volgende sets ten onder (6-4 en 7-5) waardoor ze de partij verloor en uitgeschakeld was. Maar het duel was voor de Belgisch-Oekraïense allerminst incidentloos verlopen.

,,Ik had een heel vreemd gevoel vandaag tijdens de wedstriijd na mijn winst in de eerste set”, doet ze in een geschreven boodschap haar verhaal op sociale media. Op een bepaald moment ging er in de havenstad in Bretagne een sirene af. ,,Het duurde misschien 20 seconden maar het voelde als een eeuwigheid. Ik begon hard te huilen en kon niet stoppen.”

Zanevska schrijft hoe ze sinds de inval van Rusland in Oekraïne, in februari vorig jaar, niet meer in haar thuisland kwam. ,,Ik kreeg dus nooit te maken met sirenes, maar het was voor mij een geweldige trigger. Mijn hartslag bedroeg 200. Ik was overweldigd. Normaal is de tennisbaan een plaats waar ik mijn problemen vergeet, maar nu raakte het me enorm.”

Bekijk hieronder de beelden (vanaf 39.40)

Volledig scherm Zanevska deelde een bericht op Instagram. © Instagram