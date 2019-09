Sissoko langer bij Tottenham Hotspur

Wielren­ster Nooijen (WV Schijndel) verovert WK-brons bij junioren, goud voor Jastrab

13:11 Lieke Nooijen heeft Nederland alweer de zesde medaille bezorgd op het WK wielrennen in het Yorkshire. De jonge wielrenster van WV Schijndel eindigde in de wegwedstrijd voor junioren als derde. Megan Jastrab uit Amerika en de Belgische Julie Van de Velde waren in de sprint nipt sneller in de Engelse regen.