Situatie Berghuis houdt Feyenoord in wurggreep

Door Mikos Gouka



Met een gelikte fotoshop bracht Feyenoord een jaar geleden via ­sociale media het nieuws naar buiten. Het was 4 augustus en Steven Berghuis stond lachend strak in het pak met zijn armen gespreid voor een zaal vol mensen. Het hoofd van Berghuis was op dat van acteur Leonardo DiCaprio geplakt. Precies zoals in The Wolf of Wall Street, de ongekend populaire film van Martin Scorsese uit 2013.