Sjachtar legt 'onaantastbaar' City over de knie

Sjachtar plaatste zich daardoor toch nog bij de laatste zestien van de Champions League. De ploeg van Guardiola, die riant de stand van de Premier League aanvoert, trof een gedreven thuisploeg, die vanaf het beginsignaal druk zette. De Braziliaan Bernard beloonde de aanvalsdrift van Sjachtar met een fraaie goal na een klein half uur. Hij krulde de bal in de rechterbovenhoek langs keeper Ederson van City. Even daarna rondde Ismaily, ook een Braziliaan, een snelle uitbraak feilloos af.



In de tweede helft probeerde City terug te komen in de wedstrijd, maar Sjachtar hield de verdediging compact en weerde vrijwel alle doelpogingen af. Invaller Sergio Agüero maakte diep in blessuretijd uit een strafschop nog de 2-1. Door de winst van Sjachtar resteerde voor het Italiaanse Napoli de derde plek in de poule en daarmee een voortzetting van Europees voetbal in de Europa League.