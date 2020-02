Sjarapova keert tennis de rug toe: van 'merk’ tot dopingzondaar

Europa League Ajax zonder Ziyech maar mét Promes in return tegen Getafe

18:24 Ajax moet morgen tegen Getafe een 2-0 nederlaag goed maken. Dat zal moeten zonder Hakim Ziyech, die nog te veel last heeft van zijn kuit. Positief nieuws is wel dat Quincy Promes na zijn hamstringblessure terugkeert in de wedstrijdselectie.