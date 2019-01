Sjarapova klopt Wozniacki in duel der diva’s

De Australian Open is vanochtend zijn titelverdedigster verloren. Caroline Wozniacki was in een lang gevecht net niet opgewassen tegen het slagengeweld van Maria Sjarapova: 4-6, 6-4, 3-6.

Door Rik Spekenbrink



Er stonden twee echte diva’s tegenover elkaar in de Rod Laver Arena. Sjarapova en Wozniacki zijn behalve proftennisster ook glamourgirls, die graag op de cover van de modebladen staan en bepaald niet vies zijn van een commerciële klus. Om beide blondines hangt een bepaald aura, wat hen niet direct geliefd maakt onder alle collega’s, maar wel degelijk bij het grote publiek. Al was het Australische publiek toch net iets meer op de hand van Wozniacki.

Beide speelsters voerden meerdere keren de wereldranglijst aan en wisten de Australian Open al eens te winnen. En ze hebben allebei zo hun verhaal. Sjarapova (31) was anderhalf jaar afwezig vanwege een schorsing voor het gebruik van meldonium. Sindsdien worstelt ze om op haar oude niveau terug te keren. Wozniacki (28) vertelde eind vorig jaar met reumatoïde artritis te kampen, maar de auto-immuunziekte met medicijnen vooralsnog goed te kunnen bestrijden. De Deense nummer 3 van de wereld kon haar titel gewoon verdedigen in Melbourne.

Volledig scherm Caroline Wozniacki checkt haar racket. © AFP Het duurde even voordat het gevecht echt los kwam. In het begin miste Sjarapova, uiteraard bij iedere bal luid kreunend als altijd, te veel ballen om het de als derde geplaatste Wozniacki moeilijk te maken. Die kwam 4-2 voor, maar toen kwam de strijder in de Russin weer ouderwets naar boven. Ze ging nog wat harder slaan en daardoor echt domineren. Het mooiste punt won Sjarapova toen ze uit ogenschijnlijk verslagen positie een bal met het racket in haar (verkeerde) linkerhand nog wist terug te slaan en de rally in haar voordeel besliste. Met vier games op rij besliste ze de eerste set.

Ook in het tweede bedrijf, nu onder een gesloten dak vanwege dreigende regen, kwam Wozniacki op voorsprong, maar weer verspeelde ze die. Van 3-0 werd het 3-3, maar op 5-4 plaatste ze een tweede en nu wel beslissende break. De partij was volledig in evenwicht.

Ook de beslissende set ging aanvankelijk gelijk op. Het was Sjarapova die op 3-3 voor het eerst de kans kreeg om te breken en dat bij de derde poging ook deed. Op 5-3 kreeg ze een eerste matchpoint. Ze voerde de decibellen nog wat extra op, zag Wozniacki nog even terugknokken, maar bij het volgende wedstrijdpunt was een harde klap met haar backhand voldoende voor de winst.

Sjarapova staat in de vierde ronde. Ze had bij haar eerste twee partijen op de Australian Open slechts drie games verloren en lijkt weer dicht bij haar beste spel. Maar zondag wacht haar opnieuw een zware klus. Ash Barty, publiekslieveling in Melbourne, is ook in topvorm.

Volledig scherm Maria Sjarapova in actie tegen Caroline Wozniacki. © AP