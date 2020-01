Sjarapova verliest bij rentree in Brisbane

De voormalig nummer 1 van de wereld en vijfvoudig grandslamwinnares begon goed en had aan één break voldoende om de eerste set te pakken. In de tweede set waren de rollen omgekeerd en dwong Brady met 6-1 een derde set af. Daarin was de Amerikaanse in de tiebreak net iets beter. Zij neemt het nu op tegen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty uit Australië.



Sjarapova kwam in 2019 vanwege aanhoudende schouderklachten slechts sporadisch in actie. Ze is inmiddels afgezakt naar plaats 147 op de wereldranglijst.