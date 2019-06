Sjarapova wint eerste duel sinds eind januari

RKC Waalwijk slaat handen ineen met Valencia

11:48 RKC Waalwijk is een van de clubs waarop Valencia het oog heeft laten vallen om een samenwerkingsverband mee te starten. Dat mondt waarschijnlijk volgende maand uit in een trainingsstage van de Waalwijkse club in de Spaanse stad. RKC zal dan tijdens een vierdaags verblijf in Valencia een wedstrijd tegen Valencia B spelen.