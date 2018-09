Sjarapova zet vanwege fysieke problemen al punt achter seizoen

Video Meeuwsen na horrortac­kle: 'Gelukkig zit mijn hoofd er nog aan'

17 september OJC-spits Wesley Meeuwsen schrok zich zondagmiddag op bezoek bij Westlandia een hoedje. Ruim tien minuten voor tijd werd hij door de lucht aangespeeld. Westlandia-doelman Edgar Leerdam had dat in de gaten en kwam fanatiek zijn goal uit. Enkele seconden later lag Wesley Meeuwsen kermend van de pijn op de grond.