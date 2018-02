Sjef van den Berg verovert twee wereldtitels op WK indoor handboogschieten

Maas (33) wil door tot Spelen van Peking: Ik kan nog veel beter worden

9:59 Als het aan Cheryl Maas uit Uden ligt, is ze er over vier jaar bij de volgende Winterspelen weer bij. De teleurstellende prestaties van de 33-jarige snowboardster in Pyeongchang brengen haar niet aan het twijfelen. ,,Ik ga gewoon door met snowboarden. Ik weet dat ik nog heel veel beter kan worden. Daar ga ik voor'', zei ze met het oog op Peking 2022.