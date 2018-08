Skomina fluit duel Ajax, Kuipers leidt Zagreb tegen Young Boys

Björn Kuipers leidt morgen een wedstrijd in de play-offs van de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter is aangesteld voor de return tussen Dinamo Zagreb uit Kroatië en Young Boys uit Zwitserland. De eerste wedstrijd tussen de twee clubs eindigde vorige week in 1-1.



Het is voor Kuipers zijn eerste internationale optreden sinds het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. In Zagreb krijgt hij ondersteuning van grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Charles Schaap is de vierde official.