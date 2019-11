Slavia Praag stunt met punt tegen inspiratieloos Barcelona

Nee, voor de supporter van FC Barcelona die vanavond op de tribunes van Camp Nou zat viel er weinig te genieten. Een schot van Lionel Messi op de kruising in de 35ste minuut en een afgekeurde goal van Arturo Vidal in de tweede helft, dat was het eigenlijk wel wat de kansen van FC Barcelona vanavond betrof. En zo nam het gemor en gefluit op de tribunes gedurende de avond langzaam toe, want geen moment kreeg de toeschouwer het idee dat FC Barcelona de wedstrijd uiteindelijk toch nog wel zou gaan winnen.



Slavia Praag deed het ook uitstekend. De kampioen van Tsjechie, die twee weken geleden al meer had verdiend dan de 1-2 nederlaag tegen FC Barcelona, verdedigde stug en probeerde via de counter toe te slaan. De Nigeriaanse spits Peter Olayinka maakte het Barcelona-verdedigers Gerard Piqué en Clement Lenglet knap lastig en Slavia sleepte er liefst acht corners en een paar vrije trappen in kansrijke posities uit, maar scoren lukte de Tsjechen niet.