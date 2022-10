Slechte beurt ‘jongetjes’ RKC in bekertoernooi: geen energie, geen passie, geen power

Docu-serie Rico Verhoeven treft gemotiveer­de Hesdy Gerges: ‘Als ik win, is er niks hogers meer te halen’

Rico Verhoeven en Hesdy Gerges staan op 29 oktober tegenover elkaar tijdens het evenement Hit It in Rotterdam. Voorafgaand aan de sport- en entertainmentshow in Ahoy, die door meervoudig wereldkampioen Verhoeven zelf wordt georganiseerd, praten beide kickboksers in een documentaire voor AD Play openhartig over hun carrière en over het aanstaande gevecht. Bekijk de afleveringen hier.

19 oktober