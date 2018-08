Sleegers: Aan ons om te laten zien dat de 4-0 geen verrassing was

Joey Sleegers leek voorbestemd om ooit als Feyenoorder in de Kuip te schitteren, maar wil dat vanavond in het shirt van AS Trencín te doen. ,,Het is aan ons om te laten zien dat die 4-0 geen verrassing was."

Als alles volgens plan was verlopen, had Joey Sleegers (24) vanavond niet als speler van Trencín maar als Feyenoorder in de Kuip gespeeld. Toen de buitenspeler annex middenvelder in 2011 zijn eerste profcontract tekende, waren de verwachtingen in Rotterdam-Zuid hooggespannen. Stanley Brard, destijds hoofd jeugdopleidingen, noemde de rechtspoot 'een bijzonder getalenteerde voetballer', die de potentie had om het eerste te halen.

Dat lukte niet. Sterker: Sleegers speelde nooit een officieel duel voor Feyenoord en belandde via FC Eindhoven, VVV en NEC in Slowakije. ,,Je moet ook een beetje geluk hebben", zegt hij in aanloop naar het voor hem bijzondere duel van vanavond.

Het is alweer vijf jaar geleden dat toenmalig Feyenoord-trainer Ronald Koeman de Helmonder een grote belofte noemde, die zijn kans zou krijgen. Maar een doorbraak kwam er dus niet, ook niet onder Fred Rutten en Giovanni van Bronckhorst. ,,Ik zat er volgens Van Bronckhorst tegenaan, maar de club haalde Elia en Kuyt. Dan wordt het lastig", zegt Sleegers nuchter. Hij speelde in de Feyenoord-jeugd met Tonny Vilhena, Jean-Paul Boëtius en Sven van Beek. In Slowakije kwamen Van Beek, Boëtius en Van Bronckhorst ook nog naar hem toe. ,,Voor de wedstrijd maakten we een praatje, ze vroegen hoe het hier gaat. Na de wedstrijd heb ik ze niet meer gesproken, dat is ook begrijpelijk."

De 4-0 zege van Trencín kwam hard aan in Rotterdam. Sleegers had zelf met een assist bij de 3-0 nog een aandeel en noemde het 'de mooiste dag van mijn leven'. ,,Toen ik begin dit jaar naar Trencín ging, dacht iedereen: waar ga je nu toch heen? Maar je hebt gezien dat wij echt goed kunnen voetballen." Maar eerlijk is eerlijk, het verbaasde Sleegers ook wel dat het verschil tussen de nummer 5 van de Slowaakse competitie van vorig seizoen en de nummer 4 van de eredivisie zo groot was. ,,We kregen zo veel kansen, Feyenoord kwam niet onder de druk uit. Het is nu aan ons om te laten zien dat het geen verrassing was.''