Sloane Stephens pakt soeverein eerste Grand Slam-titel

Beide vrouwen debuteerden in een Grand Slam-finale. Vooral Keys leek daarbij last te hebben van zenuwen. De nummer 16 van de wereld maakte veel fouten. Stephens, nu nog nummer 83 op de wereldranglijst, speelde juist een fantastische partij. Ze had slechts een uur nodig tegen haar twee jaar jongere vriendin.



Koelbloedig benutte Stephens haar kansen, zowel aan het net als op de baseline. Alleen in de zesde game van de tweede set leek de nieuwe kampioene even te haperen. Ze liet twee titelpunten liggen, maar sloeg bij de derde alsnog toe: 6-0.



Stephens is na de Belgische Kim Clijsters (in 2009) de tweede tennisster die in het professionele tijdperk zonder beschermde status de US Open op haar naam schrijft. Over alle vier Grand Slamtoernooien genomen, is ze de vijfde ongeplaatste speelster die daarin is geslaagd, na Chris O'Neil (1978, Australian Open), Serena Williams (2007, Australian Open), Clijsters (2009, US Open) en Jelena Ostapenko (2017, Roland Garros).



Stephens stond begin vorige maand nog op de 957ste plaats op de wereldranglijst. Ze zal na haar triomf waarschijnlijk stijgen naar de zeventiende plek.