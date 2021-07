Slot na doelpuntloos gelijkspel Feyenoord: ‘Je kan zien dat de selectie nog niet op orde is’

Arne Slot was duidelijk in zijn analyse over het 0-0 gelijkspel tegen FC Drita. ,,We hebben gewoon heel weinig spelers die in de kleine ruimte creativiteit hebben en een man kunnen uitspelen.Maar dat zit niet in ons elftal. Je kan zien dat de selectie nog niet op orde is’’ aldus Slot bij ESPN.

Slot was dan ook niet tevreden over de remise. ,,Ik hoopte een betere wedstrijd te zien dan dit. Het was niet leuk om naar te kijken.’’

Volgende week moet Feyenoord het afmaken, maar Slot verwacht dan weer een moeizame wedstrijd. ,,Ik hoop dat we thuis in De Kuip weer wat kunnen creëren, maar ik denk niet dat het tientallen kansen gaan worden. Dat durf ik helaas nu al te voorspellen.’

Aanwinst Alireza Jahanbakhsh, die nog niet helemaal speelklaar is, was in Pristina nog niet van de partij. ,,Hij kan het vertrek van Steven Berghuis goed invullen, weliswaar op een andere manier, maar hij kan heel snel van richting veranderen, snel een combinatie opzetten en heeft net wat meer snelheid op de eerste meters dan sommige andere spelers. Dat is prettig om te hebben als je speelt tegen een ploeg met zoveel verdedigers. Als het meezit, kan hij volgende week in de return tegen FC Drita een helft meedoen.”

Guus Til en Leroy Fer constateerden in Kosovo dat Feyenoord moeite had met de verdedigende instelling van FC Drita. ,,We speelden vanaf minuut één op hun helft maar we kwamen er maar niet doorheen’’, aldus Til bij ESPN.

,,De spaarzame kansjes moet je afmaken, zoals ik die in de tweede helft kreeg’’, zo wees Til ook naar zichzelf. Ook Nafoual Bannis kreeg in de eerste helft een goede kans, maar stuitte op doelman Faton Maloku.

Leroy Fer sluit zich daarbij aan: ,,We hebben niks weggeven, maar gezien onze kwaliteiten hadden we meer moeten creëren. Zij verdedigden met tien man en loerden op de counter. We probeerden in de tweede helft snel te wisselen van kant, maar het was moeilijk tegen deze tegenstander.’’

De handelingssnelheid bij Feyenoord kon ook beter, vond Til. ,,Het duurde net te lang voordat de bal kwam, daardoor konden zij beter staan. Ik denk dat 0-0 geen slecht resultaat is.''

