Slot: ‘Veel mensen doen alsof de Conference League de nummers zes uit Habibabi-landen is’

Natuurlijk had Slot met Feyenoord liever in de Europa League gespeeld (,,Het liefst nog in de Champions League”), maar volgens de Feyenoord-coach is het niveau van het derde Europese clubtoernooi nou ook weer niet zó dramatisch als door sommigen geschetst wordt: ,,Aan de voorkant wordt door heel veel mensen geschetst dat de Conference League de nummers zes uit Habibabi-landen zijn. Dat blijkt voor ons niet op te gaan, want wij zitten in een poule met twee kampioenen en een club uit de Bundesliga.”

Slot was dan ook zeer content wat zijn ploeg, voornamelijk in de eerste helft, liet zien tegen Slavia Praag: ,,Ik denk dat dit een van de sterkste tegenstanders is die we dit seizoen getroffen hebben. Na PSV (0-4 winst), wat een heel goede ploeg is, heb ik gezegd dat ik blij met het resultaat was en dat we toen goed hebben verdedigd, maar ik zei ook dat ik graag zou zien dat we dominant zouden zijn in een grote wedstrijd. Dat waren we in de eerste helft. Ik denk dat deze eerste helft de beste van het seizoen was.”