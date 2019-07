Slot vindt Häcken een zwaardere opponent voor AZ dan de hitte

Door Nik Kok Slot testte bij de afgelopen dagen al een speciale ijsdrank uit en liet zijn ploeg in de voorbereiding enkele oefenwedstrijden in extreem hete omstandigheden spelen. ,,Die liepen overigens niet allemaal goed af”, zo lachte hij vanmiddag ontspannen. Slot mag dan onervaren zijn als hoofdtrainer, helemaal Europees onervaren is hij trouwens niet. Voor NAC speelde hij ooit twee vrij legendarische UEFA Cup-wedstrijden tegen Newcastle United. ,,Maar over de uitslag hoeven we het niet per se te hebben”, sprak hij vervolgens gevat. NAC en Slot verloren met 5-0 en 1-0.

Met AZ heeft Slot een kalme voorbereiding zonder veel transferperikelen achter de rug. Afgelopen maandag werd er met Jordy Clasie de enige echt grote aanwinst gepresenteerd. Buiten Adam Maher vertrokken er ook niet veel spelers. Voor Slot was er alle tijd om zich volledig op tegenstander BK Häcken te concentreren. ,,We hebben ze secuur bekeken. Ze zijn al enige tijd geleden aan de competitie begonnen en zijn er dus inmiddels al achter wat de zwakke punten zijn. Als ik ervoor had moeten kiezen, had ik natuurlijk een tegenstander gehad die nog niet aan het seizoen was begonnen zoals wij.”



Vorig seizoen trof AZ met FC Kairat uit Kazachstan ook een opponent die al was gestart met het seizoen. AZ ging toen verrassend onderuit en dat tekende daarna voor lange tijd het seizoen. Dat wil Slot die toen nog assistent-trainer was voorkomen. ,,Ik hoop dat de spelers die toen gespeeld hebben - en dat zijn er veel - veel meenemen uit die wedstrijd. We hebben kunnen zien dat het in die voorrondewedstrijden voor de Europa League allemaal dicht bij elkaar ligt en dat bijvoorbeeld arbitrale fouten de wedstrijd kunnen beïnvloeden.”