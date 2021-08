Slot ziet dat het met Feyenoord nog niet fantastisch gaat: ‘Maar eigenlijk ben ik daar blij om’

Doorgaan ten koste van FC Luzern. Dat is logischerwijs het doel dat coach Arne Slot zichzelf en de spelers van Feyenoord oplegt, voorafgaand aan de wedstrijd van morgenavond in de Zwitserse stad. ,,Het zal veel beter moeten dan tegen FC Drita, dat lijkt me duidelijk. En ik heb ook sterk het idee dat we daarin gaan slagen.”

Aan de vooravond van weer een belangrijke wedstrijd voor Feyenoord, uit tegen FC Luzern, is coach Arne Slot zich maar al te goed bewust van de huidige gemoedstoestand van de Rotterdamse club. Hij weet dat het feit dat zijn ploeg vandaag met een nagenoeg complete selectie in Zwitserland is geland, niet per se het gevolg is van een daverend optreden tegen FC Drita. ,,Maar aan de doelstelling, doorgaan, hebben we voldaan”, zegt hij, zittend in de Swissporarena, het stadion waar zijn elftal morgen aantreedt tegen de Zwitsers. ,,En uiteindelijk gaat het daar om.”



Slot beseft wat er verwacht wordt morgenavond. En zijn spelers volgens hem ook. ,,Het zal veel beter moeten dan tegen FC Drita, dat lijkt me duidelijk”, stelt de coach. ,,En ik heb ook sterk het idee dat we daarin gaan slagen.”

Vermoedelijk basisdebuut Trauner

Nieuweling Gernot Trauner, die afgelopen zondag in het oefenduel met ADO Den Haag al aan de aftrap stond, maakt morgenavond vermoedelijk zijn officiële debuut in het shirt van Feyenoord. Hij neemt daarmee de positie in van Leroy Fer, die tegen FC Drita ronduit ongelukkig speelde. Op basis van de laatste training in Nederland lijkt het erop dat er ook op het middenveld geen plaats is voor Fer, die vooralsnog steeds de aanvoerdersband droeg. Dat betekent dat Jens Toornstra in Luzern waarschijnlijk de captain is in de ploeg van Slot. De overbodige en licht geblesseerde Mark Diemers en João Carlos Teixeira zijn niet mee naar Zwitserland afgereisd.



De opdracht in Luzern is duidelijk, weet Slot. ,,We willen nog steeds heel graag het hoofdtoernooi van de Conference League bereiken. En om dat te halen zullen we tegen FC Luzern goed voor de dag moeten komen.”

En uiteindelijk wil Slot er dan stapje voor stapje voor zorgen dat Feyenoord voetballend weer de club wordt die het qua naam is. Ofwel: een ploeg om rekening mee te houden. Dat is nu nog te weinig het geval, erkent hij, met povere duels tegen ADO Den Haag, PAOK Saloniki en FC Drita (tweemaal) vers in het geheugen. ,,We zijn zes weken bezig met Feyenoord. En nee, het gaat nog niet altijd fantastisch. Maar eigenlijk ben ik daar ook blij om. We komen natuurlijk wel ergens vandaan, hé. En dan doel ik niet alleen op dit seizoen, maar ook op het voorgaande. Als het nu al fantastisch zou gaan, zou dat betekenen dat het trainersvak wel erg makkelijk zou zijn.”



FC Luzern – Feyenoord begint morgenavond om 20.30 uur.