Sluiter bedankt fans 'Team Kiki’: ‘Trots op resultaten’

Viergever roemt fitheid PSV na moeizame zege op FC Groningen: ‘Zij krijgen kramp, wij blijven gaan’

22:55 Dat PSV tegen FC Groningen opnieuw in de slotfase van een wedstrijd toe wist te slaan, is volgens verdediger Nick Viergever geen toeval. ,,Fysiek zijn we gewoon in orde. Spelers van FC Groningen krijgen kramp, wij blijven gaan. Dat zegt - denk ik - wel iets.”