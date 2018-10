Smolders met springruiters vijfde in finale Nations Cup

Nieuwe tik voor Cocu na doelpunt­loos gelijkspel met 'Fener'

19:01 Phillip Cocu komt steeds verder in de problemen bij de Turkse club Fenerbahçe. In het eigen stadion werd tegen nummer drie Istanboel Başakşehir met 0-0 gelijkgespeeld, waardoor Fener matig blijft presteren in de Turkse Süper Lig.