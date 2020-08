‘Snelheidsduivels Medvedev en Dimitrov werken zich flink in de nesten’

De politie haalden de twee met nog acht andere auto's (Lamborghini’s, Porsches en Mercedessen) van de weg en namen alle rijbewijzen in. De snelheidsduivels kregen ook een voorlopige snelheidsboete van 750 euro. Volgens de Franse krant Nice Matin, die geen namen noemde, waren in elk geval twee toptennissers ‘uit het ATP-circuit’ betrokken. Russische media en tennissites meldden gisteren dat het zou gaan om Dimitrov en Medvedev, die beiden in Monte Carlo wonen.