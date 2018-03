Snelste doelpunt ooit voor Messi

Messi maakt 100ste CL-treffer

22:14 Lionel Messi heeft in de thuiswedstrijd tegen Chelsea zijn 100ste doelpunt in het hoofdtoernooi van de Champions League gemaakt. De Argentijn, die vanavond twee keer doeltreffend was, maakte op 2 november 2005 in het duel met Panathinaikos zijn eerste CL-goal.