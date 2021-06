Snelste weg naar het EK? Kraamkamer Ajax biedt de grootste kansen

Eén ex-jeugdspeler had een flinke omweg nodig om zijn koffers voor het EK te mogen pakken. De Hongaar Szabolcs Schön speelde slechts twee jaar in de jeugdopleiding van Ajax, waar zijn inbreng bij de beloftenploeg beperkt bleef tot één optreden in de Keuken Kampioen Divisie. Via MTK Boedapest FC verdiende hij een transfer naar het Amerikaanse FC Dallas, waar hij zich in de kijker speelde van de bondscoach.