Mike Foppen begint zijn jacht op revanche met Nederland­se crosstitel in Tilburg

Na zijn mislukte optreden op de Olympische Spelen vond Mike Foppen dat hij nog iets te bewijzen had. Het winnen van de Nederlandse crosstitel in Tilburg deed hem dan ook goed. In zijn spoor bewees Stan Schipperen dat hij thuishoort op het EK in Dublin.

28 november